Александр Селихов
Спартак
Лига Европы
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#Александр Селихов #Спартак #Лига Европы

«Эмоции как на ЧМ-2018!» Селихов вытащил пенальти на 90+8 и взорвал все вокруг 🔥

вчера, 23:47

«Спартак» победил в гостях «Легию» и вышел в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в группе. Главный сюжет случился в самом конце. «Легия» навалилась в штрафную, и Жиго сфолил. Судья долго смотрел VAR, а потом поставил пенальти.

Александр Селихов отбил пенальти на 90+8!

Все сходят с ума.

Селихов – вратарь с тяжелым путем. В конце октября он сыграл за основу только второй раз за два года – и пропустил за спину.

Вратарь «Спартака» Селихов сыграл второй раз за два года – и пропустил гол за шиворот на 90+5 минуте

Но Селихов закрепился в основе: отбил пенальти с «Лестером» и выходит во всех матчах РПЛ. И даже стал лучшим вратарем Лиги Европы по проценту отраженных ударов.

Селихов стал появляться в старте после ошибок Александра Максименко.

Максименко пропустил 11 голов за пять дней. В скольких из них он ошибся?

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