«Эмоции как на ЧМ-2018!» Селихов вытащил пенальти на 90+8 и взорвал все вокруг 🔥
«Спартак» победил в гостях «Легию» и вышел в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в группе. Главный сюжет случился в самом конце. «Легия» навалилась в штрафную, и Жиго сфолил. Судья долго смотрел VAR, а потом поставил пенальти.
Александр Селихов отбил пенальти на 90+8!
Все сходят с ума.
Селихов – вратарь с тяжелым путем. В конце октября он сыграл за основу только второй раз за два года – и пропустил за спину.
Вратарь «Спартака» Селихов сыграл второй раз за два года – и пропустил гол за шиворот на 90+5 минуте
Но Селихов закрепился в основе: отбил пенальти с «Лестером» и выходит во всех матчах РПЛ. И даже стал лучшим вратарем Лиги Европы по проценту отраженных ударов.
Селихов стал появляться в старте после ошибок Александра Максименко.
Максименко пропустил 11 голов за пять дней. В скольких из них он ошибся?