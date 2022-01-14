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#Артем Ребров #РПЛ #Спартак

Странное интервью русского футбола: Ребров из «Спартака» помогает прохожей бабушке и одновременно слушает вопросы про Ещенко в стрингах

47 минут назад

Журналист Сергей Егоров на своем ютуб-канале «Футбольный Биги» выложил странное интервью. 

Егоров встретил бывшего вратаря «Спартака» Артема Реброва (теперь он в клубе технический координатор), которого тут же попросила о помощи бабушка – она проходила рядом скользкую дорогу. 

Ребров шутит: «Это сейчас на камеру была договоренность [снять]».

Ребров помогает бабушке, а Егоров подводит к вопросу о фото Андрея Ещенко в стрингах: «Фото вашего сокурсника наделало шума». 

В ответ – сосредоточенное молчание.  

Бабушка поблагодарила Реброва, и Егоров сказал ей: «Это Артем Ребров из «Спартака». Вы за «Спартак» болеете?» 

Так о чем все-таки было интервью?

О вратаре Свинове, которого подписал «Спартак». «Свинов — моя кандидатура? Да, что тут скрывать. Решение все равно принимало руководство, а не я. Есть некоторые вратарские моменты, которые склонили меня в сторону Свинова».

И о фото Ещенко в стрингах, конечно. «Он выставлял это как игрок, а теперь он тренер. Как игрок – такое можно делать, как тренер – уже нет. Там процедуры были, здоровьем занимался человек».

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