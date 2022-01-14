Странное интервью русского футбола: Ребров из «Спартака» помогает прохожей бабушке и одновременно слушает вопросы про Ещенко в стрингах

Так о чем все-таки было интервью?

О вратаре Свинове, которого подписал «Спартак». «Свинов — моя кандидатура? Да, что тут скрывать. Решение все равно принимало руководство, а не я. Есть некоторые вратарские моменты, которые склонили меня в сторону Свинова».

И о фото Ещенко в стрингах, конечно. «Он выставлял это как игрок, а теперь он тренер. Как игрок – такое можно делать, как тренер – уже нет. Там процедуры были, здоровьем занимался человек».