Москву накрыл сильный снегопад. Он даже почти сорвал дерби «Локомотива» и «Спартака»

В начале апреля зима неожиданно вернулась в Москву. Если 1 апреля снег пошел только под конец дня, то 2 апреля в течение всего дня шли сильные снегопады. Заместителя мэра города Петр Бирюков сказал, что снег будет идти до 3 апреля, а прирост снежного покрова может составить 10 см. То есть выпадет 60% от месячной нормы осадков.

Это сильно повлияло на разные области жизнедеятельности в столице. На дорогах образовывались пробки. А дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», которое было запланировано на 19:30, было отложено на полчаса.

Что известно вокруг этого снежного дерби:

❄️ Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в эфире сказал: «Не очень понятно, на что рассчитывал «Локомотив», который взялся убирать снег так поздно». Его спросили, когда клуб начал уборку. Ответ Журавеля: «Я приехал за час 15 минут до начала матча – были вычищены только штрафные. Уборка началась только за 20 минут до разминки».

❄️ Фанаты скопились в огромные очереди возле арены. Вход затруднен.

❄️ Те фанаты, что пробились на стадион, играли друг с другом в снежки.

❄️ Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сказал: «Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено». В эфире «Матч ТВ» было сказано, что тренер Паоло Ваноли был в шоке с погоды.

❄️ «Локомотив» никак публично не подчеркнул ситуацию – только дал пост о переносе на полчаса.

Вот так к экстремальным условиям привыкал «Локомотив»: