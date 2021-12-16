Спартак
РПЛ
Руй Витория
Паоло Ваноли
Агент Ваноли анонсировал пресс-конференцию «Спартака» 17 декабря. На ней клуб объявит о новом тренере
2 часа назад
Андреа Д’Амико, агент Паоло Ваноли, анонсировал контракт тренера со «Спартаком». Сначала он сказал об этом в эфире итальянской Tutti Convocati, потом подтвердил «РБ Спорт».
Никаких деталей о соглашении Д’Амико не раскрыл. Он сказал, что 17 декабря пройдет пресс-конференция, на которой клуб расскажет о назначении.
- «Спартак» будет первым клубом, где Ваноли станет главным тренером. До этого он входил в штаб Антонио Конте и работал с ним в сборной Италии, «Челси» и «Интере».
- Прошлым главным тренером «Спартака» был Руй Витория. Он покинул клуб 15 декабря. С ним «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, но в чемпионате России перед зимней паузой занял девятое место.
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