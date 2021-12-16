Агент Ваноли анонсировал пресс-конференцию «Спартака» 17 декабря. На ней клуб объявит о новом тренере

Андреа Д’Амико, агент Паоло Ваноли, анонсировал контракт тренера со «Спартаком». Сначала он сказал об этом в эфире итальянской Tutti Convocati, потом подтвердил «РБ Спорт».

Никаких деталей о соглашении Д’Амико не раскрыл. Он сказал, что 17 декабря пройдет пресс-конференция, на которой клуб расскажет о назначении.