Паоло Ваноли

Дата рождения
12 августа 1972 г.
Достижения
Победитель Кубка УЕФА (1999)
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Каким было дерби «Спартак» – ЦСКА – первый большой матч русского футбола в 2022-м: пустые трибуны и шесть новых легионеров
#РПЛ
«Футболки должны быть мокрыми». Первое выступление нового тренера Спартака – очень коротко
#Паоло Ваноли
«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта
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#Спартак
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