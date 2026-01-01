Паоло Ваноли

Дата рождения
12 августа 1972 г.
Достижения
Победитель Кубка УЕФА (1999)
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Футбол
«Спартак» рассказал о задачах при новом тренере: попадание в зону еврокубков в РПЛ и выход в финал Кубка России
#Спартак
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером. Контракт рассчитан до 2023 года
#Паоло Ваноли
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Футбол
Агент Ваноли анонсировал пресс-конференцию «Спартака» 17 декабря. На ней клуб объявит о новом тренере
#Спартак
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