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«Спартак» рассказал о задачах при новом тренере: попадание в зону еврокубков в РПЛ и выход в финал Кубка России
2 часа назад
«Спартак» провел первую пресс-конференцию после назначения Паоло Ваноли. На ней клуб объявил о задачах перед новым тренером:
❌ РПЛ – попадание в зону еврокубков. «Спартак» идет девятым, зона еврокубков начинается с пятого места.
❌ Кубок России – выход в финал. «Спартак» сыграет в 1/8 финала с «Кубанью».
✅ Лига Европы – выход из группы. «Спартак» уже вышел из группы, но клуб «будет считать успешным» проход 1/8 финала.
Контракт с Ваноли рассчитан до 2023 года. Он пришел в клуб после отставки Руя Витории. До назначения в «Спартак» Ваноли не был главным тренером – он работал ассистентом в штабе Антонио Конте.
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