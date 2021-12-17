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#Спартак #РПЛ #Лига Европы #Кубок России #Паоло Ваноли

«Спартак» рассказал о задачах при новом тренере: попадание в зону еврокубков в РПЛ и выход в финал Кубка России

2 часа назад

«Спартак» провел первую пресс-конференцию после назначения Паоло Ваноли. На ней клуб объявил о задачах перед новым тренером:

❌ РПЛ – попадание в зону еврокубков. «Спартак» идет девятым, зона еврокубков начинается с пятого места.

❌ Кубок России – выход в финал. «Спартак» сыграет в 1/8 финала с «Кубанью».

✅ Лига Европы – выход из группы. «Спартак» уже вышел из группы, но клуб «будет считать успешным» проход 1/8 финала.

Контракт с Ваноли рассчитан до 2023 года. Он пришел в клуб после отставки Руя Витории. До назначения в «Спартак» Ваноли не был главным тренером – он работал ассистентом в штабе Антонио Конте.

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Источник:
«Спартак»
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