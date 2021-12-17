Паоло Ваноли
РПЛ
Спартак
«Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером. Контракт рассчитан до 2023 года
4 часа назад
Паоло Ваноли официально стал главным тренером «Спартака». Он подписал контракт до сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
- Это первый клуб, где Ваноли стал главным тренером. До этого он входил в штаб Антонио Конте и работал с ним в сборной Италии, «Челси» и «Интере».
- Прошлым главным тренером «Спартака» был Руй Витория. Он покинул клуб 15 декабря. С ним «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, но в чемпионате России перед зимней паузой занял девятое место.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
2 часа назад
0
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
ответить