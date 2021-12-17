«Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером. Контракт рассчитан до 2023 года

Паоло Ваноли официально стал главным тренером «Спартака». Он подписал контракт до сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Это первый клуб, где Ваноли стал главным тренером. До этого он входил в штаб Антонио Конте и работал с ним в сборной Италии, «Челси» и «Интере».

Прошлым главным тренером «Спартака» был Руй Витория. Он покинул клуб 15 декабря. С ним «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, но в чемпионате России перед зимней паузой занял девятое место.