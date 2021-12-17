Паоло Ваноли
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#Паоло Ваноли #РПЛ #Спартак

«Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером. Контракт рассчитан до 2023 года

4 часа назад

Паоло Ваноли официально стал главным тренером «Спартака». Он подписал контракт до сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

  • Это первый клуб, где Ваноли стал главным тренером. До этого он входил в штаб Антонио Конте и работал с ним в сборной Италии, «Челси» и «Интере».
  • Прошлым главным тренером «Спартака» был Руй Витория. Он покинул клуб 15 декабря. С ним «Спартак» вышел в плей-офф  Лиги Европы, но в чемпионате России перед зимней паузой занял девятое место.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спартак»
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Комментарии (1)
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kiopfrt
2 часа назад

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,

советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,

работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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