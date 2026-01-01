Гурам Аджоев

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РФС дисквалифицировал двух игроков «Арсенала» и тренера ЦСКА из-за словесного конфликта после матча
#Кубок России
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Игроки «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА, у РФС есть доказательства. Среди угрожавших – сын президента
#Гия Григалава
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