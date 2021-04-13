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Гия Григалава
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Гурам Аджоев
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#Кубок России #Футбол #ЦСКА #Гия Григалава #Арсенал Тула #Василий Березуцкий #Гурам Аджоев

РФС дисквалифицировал двух игроков «Арсенала» и тренера ЦСКА из-за словесного конфликта после матча

13 минут назад

«Арсенал» проиграл ЦСКА в четвретьфинале Кубка России (0:2). Одним из самых обсуждаемых моментов игры стал конфликт после матча между игроками «Арсенала» и тренерами ЦСКА.

  • В нем участвовали Гия Григалава и Гурам Аджоев со стороны «Арсенала» и братья Березуцкие – со стороны ЦСКА.
  • Официальных подробностей о произошедшем мало. «Чемпионат» писал, что Григалава и Аджоев якобы обещали «проломить головы» соперникам. Причиной был игровой эпизод, после которого судья показал не красную, а желтую карточку футболисту ЦСКА.

РФС провел заседание Контрольно-дисциплинарного комитета. Его итоги:

  • Григалава и Аджоев дисквалифицированы на три игры Кубка России за угрозу причинения вреда.
  • Василий Березуцкий из-за оскорбительного поведения оштрафован на 50 тысяч рублей, дисквалифицирован на матч и на еще один – условно. Испытательный срок продлится год.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Sport24 со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца
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#Гурам Аджоев