РФС дисквалифицировал двух игроков «Арсенала» и тренера ЦСКА из-за словесного конфликта после матча

«Арсенал» проиграл ЦСКА в четвретьфинале Кубка России (0:2). Одним из самых обсуждаемых моментов игры стал конфликт после матча между игроками «Арсенала» и тренерами ЦСКА.

В нем участвовали Гия Григалава и Гурам Аджоев со стороны «Арсенала» и братья Березуцкие – со стороны ЦСКА.

Официальных подробностей о произошедшем мало. «Чемпионат» писал, что Григалава и Аджоев якобы обещали «проломить головы» соперникам. Причиной был игровой эпизод, после которого судья показал не красную, а желтую карточку футболисту ЦСКА.

РФС провел заседание Контрольно-дисциплинарного комитета. Его итоги: