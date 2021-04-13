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РФС дисквалифицировал двух игроков «Арсенала» и тренера ЦСКА из-за словесного конфликта после матча
13 минут назад
«Арсенал» проиграл ЦСКА в четвретьфинале Кубка России (0:2). Одним из самых обсуждаемых моментов игры стал конфликт после матча между игроками «Арсенала» и тренерами ЦСКА.
- В нем участвовали Гия Григалава и Гурам Аджоев со стороны «Арсенала» и братья Березуцкие – со стороны ЦСКА.
- Официальных подробностей о произошедшем мало. «Чемпионат» писал, что Григалава и Аджоев якобы обещали «проломить головы» соперникам. Причиной был игровой эпизод, после которого судья показал не красную, а желтую карточку футболисту ЦСКА.
РФС провел заседание Контрольно-дисциплинарного комитета. Его итоги:
- Григалава и Аджоев дисквалифицированы на три игры Кубка России за угрозу причинения вреда.
- Василий Березуцкий из-за оскорбительного поведения оштрафован на 50 тысяч рублей, дисквалифицирован на матч и на еще один – условно. Испытательный срок продлится год.
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