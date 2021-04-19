Вилков пожизненно отстранен от работы на любых футбольных матчах

Последней игрой Михаила Вилкова в качестве арбитра была встреча «Локомотива» и «Ростова» в РПЛ.

Пожизненное отстранение Вилкова подтвердил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурьянц. Информацию передает «Р-Спорт».

Ранее судья уже был отстранен после игры «Рубина» и «Краснодара» и не работал на матчах РПЛ на протяжении девяти туров.

UPD. Цитата Хачатурянца:

«Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи. Более того, после отстранения на девять матчей в прошлом году я говорил, что утрата доверия – очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него. С самими Михаилом я не говорил».