Хачатурянц после назначения президентом РПЛ сохранит пост в экспертно-судейской комиссии

Ашот Хачатурянц будет совмещать посты в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Российском футбольном союзе (РФС):

Он останется главой экспертно-судейской комиссии при президенте РФС

И будет при этом президентом РПЛ.

Хачатурянц единогласно выбран новым президентом РПЛ 22 ноября. Он сменил в должности Сергея Прядкина, занимавшего должность с 2007 года.