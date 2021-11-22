Ашот Хачатурянц
РПЛ
Хачатурянц после назначения президентом РПЛ сохранит пост в экспертно-судейской комиссии
3 часа назад
Ашот Хачатурянц будет совмещать посты в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Российском футбольном союзе (РФС):
- Он останется главой экспертно-судейской комиссии при президенте РФС
- И будет при этом президентом РПЛ.
Хачатурянц единогласно выбран новым президентом РПЛ 22 ноября. Он сменил в должности Сергея Прядкина, занимавшего должность с 2007 года.
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Комментарии (1)
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час назад
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Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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