Ашот Хачатурянц
РПЛ
Новый глава РПЛ Хачатурянц анонсировал решение по формату лиги к марту. Клубы обсуждают четыре варианта
4 часа назад
Ашот Хачатурянц провел пресс-конференцию после назначения на пост президента РПЛ. Один из вопросов касался реформы чемпионата.
- Летом лига совместно с нидерландской компанией Hypercube провела исследование и представила несколько вариантов реформ.
- Хачатурянц сказал, что РПЛ выберет один из них к марту 2022 года. Пока продолжаются обсуждения.
- Среди основных желаний клубов и лиги – повышение интенсивности игр и их числа. А также – привлечение западных инвесторов.
- «Если у нас станет больше на два-три частных клуба, которые перестанут зависеть от местных бюджетов, интерес к чемпионату резко повысится, в том числе и конкурентоспособность».
В текущем формате РПЛ участвуют 16 команд, которые проводят по два матча друг с другом за сезон – дома и на выезде. Среди предложений реформ было деление лиги на группы и расширение числа команд.
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Комментарии (1)
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час назад
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Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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