Новый глава РПЛ Хачатурянц анонсировал решение по формату лиги к марту. Клубы обсуждают четыре варианта

Ашот Хачатурянц провел пресс-конференцию после назначения на пост президента РПЛ. Один из вопросов касался реформы чемпионата.

Летом лига совместно с нидерландской компанией Hypercube провела исследование и представила несколько вариантов реформ.

Хачатурянц сказал, что РПЛ выберет один из них к марту 2022 года. Пока продолжаются обсуждения.

Среди основных желаний клубов и лиги – повышение интенсивности игр и их числа. А также – привлечение западных инвесторов.

«Если у нас станет больше на два-три частных клуба, которые перестанут зависеть от местных бюджетов, интерес к чемпионату резко повысится, в том числе и конкурентоспособность».

В текущем формате РПЛ участвуют 16 команд, которые проводят по два матча друг с другом за сезон – дома и на выезде. Среди предложений реформ было деление лиги на группы и расширение числа команд.