Что за компания Hypercube готовит большую реформу русского футбола. Как она помогла другим странам? Сколько стоят услуги? Причем тут транспорт?
РФС готовит глобальные перемены в устройстве русских футбольных лиг и основывает проект на сотрудничестве с нидерландской компанией Hypercube. Кто это такие и что про них надо знать?
Базовая информация
- Hypercube занимается сбором аналитической информации в спортивной сфере.
- По ее проектам были реформированы чемпионаты Нидерландов, Бельгии, Дании и Австрии, а также будущая Лига чемпионов.
- Стоимость исследования – 170 тысяч евро, изучение лиг – РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
«Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии – и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов», – цитата с сайта РФС.
Что и в каких странах Hypercube уже реформировала
Бельгия была во втором десятке клубных коэффициентов УЕФА и рисковала потерять второе место в Лиге чемпионов. Hypercube в 2008-м предложила сократить количество клубов до 16 и устроить топовым командам матчи между собой не два, а четыре раза за сезон. Два этапа, после первого – очки сокращаются вдвое.
Теперь права на бельгийский чемпионат стоят больше сотни миллионов евро, хотя раньше коммерческая стоимость бельгийских соревнований находилась на уровне 30 миллионов.
В Австрии реформа состоялась в 2018-м – увеличение клубов высшего дивизиона с 10 до 12, два этапа, все примерно по той же схеме.
Бизнесмен Киран Люсид, который заинтересован в создании Всеостровной футбольной лиги на британских островах, сказал, что Hypercube – это Deloitte от футбола, который действительно работает на лиги и УЕФА. По его данным, проект с датской лигой тоже был успешен, так как доходы от продажи телеправ вырастут с 50 до 60 миллионов евро.
Помимо известных лиг Hypercube провела оптимизацию в Болгарии. Там были проблемы с отстранением и дисквалификацией команд, на сезон их толком не набиралось в нормальном количестве. Болгары согласились с Hypercube, расширили лигу до 14 команд и стали проводит сезон по уже привычной клиентам Hypercube схеме в два этапа.
Также у Hypercube есть проекты в Норвегии, Румынии и Португалии, предложение по системе рейтинга в КОНКАКАФ. Один из последних проектов – модификация Кубка Швейцарии, к которому потерян интерес до стадии полуфинала. С сезона-2021/22 будут нововведения. Например, более слабые команды каждый раунд будут проводить дома, а матчи Кубка будут проходить по выходным. Ожидается, что все это повысит интерес и аудиторию.
Опыт работы Hypercube – 20 лет. Компания придерживается правила – выбрать модель, которая способствует как можно большему количеству матчей, когда что-то решается хотя бы у одной из команд. Приоритеты – соревнования за чемпионство, против вылета или за лучшую позицию в таблице.
Чем еще занимается Hypercube
Hypercube занимается не только футболом. Например, в волейболе тоже в сотрудничестве со Всемирной ассоциацией волейбола были реформированы календарь и рейтинг. Есть проекты и в теннисе.
Еще компания сотрудничала с «ПСВ». Клуб спрашивал, эффективно ли будет снизить зарплату игрокам ради вложения в реконструкцию стадиона. Компания, напротив, предложила инвестировать в игроков. Так стадион был реконструирован совсем незначительно, «ПСВ» выиграл чемпионат (в 2018-м) и заявился в Лигу чемпионов (легко прошел БАТЭ в квалификации), что позволило заработать деньги.
Также Hypercube поучаствовала в реорганизации транспортной системы в Нидерландах и введении смарт-карт для общественного транспорта.
Еще она разработала специальный рейтинг для более 700 европейских клубов из 52 стран совместно с Infostrada Sports. Главный принцип – разница между фактическим и ожидаемым результатами матчей. Если фактический лучше – засчитываются очки, хуже – теряются.
Сейчас в этом рейтинге «Манчестер Сити» идет первым, а следом за ним – «Бавария». Победитель Лиги чемпионов «Челси» – восьмой. Ближайшие из России – «Зенит» (46), «Локомотив» (64) и «Спартак» (97).