Что за компания Hypercube готовит большую реформу русского футбола. Как она помогла другим странам? Сколько стоят услуги? Причем тут транспорт?

РФС готовит глобальные перемены в устройстве русских футбольных лиг и основывает проект на сотрудничестве с нидерландской компанией Hypercube. Кто это такие и что про них надо знать?

Базовая информация

Hypercube занимается сбором аналитической информации в спортивной сфере.

По ее проектам были реформированы чемпионаты Нидерландов, Бельгии, Дании и Австрии, а также будущая Лига чемпионов.

Стоимость исследования – 170 тысяч евро, изучение лиг – РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

«Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии – и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов», – цитата с сайта РФС.

Что и в каких странах Hypercube уже реформировала

Бельгия была во втором десятке клубных коэффициентов УЕФА и рисковала потерять второе место в Лиге чемпионов. Hypercube в 2008-м предложила сократить количество клубов до 16 и устроить топовым командам матчи между собой не два, а четыре раза за сезон. Два этапа, после первого – очки сокращаются вдвое.