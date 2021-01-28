Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»

Об этом официально сообщило «Удинезе» на своем сайте. Контракт Льоренте с «Удинезе» действует до лета 2022 года.

А о сумме сделке не сообщили ни «Удинезе», ни «Наполи», ни Transfermarkt.

Что нужно знать об этом переходе.