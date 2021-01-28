Фернандо Льоренте
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Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»
2 часа назад
Об этом официально сообщило «Удинезе» на своем сайте. Контракт Льоренте с «Удинезе» действует до лета 2022 года.
А о сумме сделке не сообщили ни «Удинезе», ни «Наполи», ни Transfermarkt.
Что нужно знать об этом переходе.
- В феврале Фернандо Льоренте исполнится 36 лет.
- Для него это третий итальянский клуб – после «Ювентуса» и «Наполи».
- С 2013 года он не посвящал ни одной команде больше двух лет. После 8 сезонов в «Атлетике» он выступал за «Юве» (2 года), «Севилью» (год), «Суонси» (год), «Тоттенхэм» (2 года) и «Наполи» (1,5 года).
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