Фернандо Льоренте
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#Фернандо Льоренте #Футбол #Серия А #Наполи #Удинезе

Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»

2 часа назад

Об этом официально сообщило «Удинезе» на своем сайте. Контракт Льоренте с «Удинезе» действует до лета 2022 года.

А о сумме сделке не сообщили ни «Удинезе», ни «Наполи», ни Transfermarkt.

Что нужно знать об этом переходе.

  • В феврале Фернандо Льоренте исполнится 36 лет.
  • Для него это третий итальянский клуб – после «Ювентуса» и «Наполи».
  • С 2013 года он не посвящал ни одной команде больше двух лет. После 8 сезонов в «Атлетике» он выступал за «Юве» (2 года), «Севилью» (год), «Суонси» (год), «Тоттенхэм» (2 года) и «Наполи» (1,5 года).
Текст об одном из бывших клубов Льоренте:
«Атлетик» живет ради басков. Игроки поддерживали радикальных сепаратистов, а 170 скаутов ищут только своих
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