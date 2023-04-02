Болонья - Удинезе: 02 апреля 2023 смотреть онлайн
Болонья
Болонья
-:-

Болонья - Удинезе: 02 апреля 2023 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 28 тур

Серия А,

Италия
2 апр. 2023, -:- МСК
2.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Болонья
2
Удинезе
2
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
Удинезе
1
Болонья
1
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Удинезе
1
Болонья
1
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Болонья
2
Удинезе
2
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:00
Болонья
1
Удинезе
1
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 23:00
Удинезе
4 : 0
Болонья
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 23:00
Удинезе
4
Болонья
0
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Удинезе
1
Болонья
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Болонья
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Удинезе
2
Болонья
1
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 13:30
Болонья
2 : 1
Удинезе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 13:30
Болонья
2
Удинезе
1
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
Удинезе
1
Болонья
0
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Удинезе
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Болонья
1
Удинезе
2
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Болонья
4 : 0
Удинезе
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Болонья
4
Удинезе
0
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 23:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 23:00
Удинезе
1
Болонья
0
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Болонья
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:00
Удинезе
0
Болонья
1
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
Болонья
1 : 2
Удинезе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
Болонья
1
Удинезе
2
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 20:00
Болонья
0 : 2
Удинезе
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 20:00
Болонья
0
Удинезе
2
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 16:00
Удинезе
1
Болонья
1
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Удинезе
0 : 0
Болонья
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Удинезе
0
Болонья
0
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
Болонья
1
Удинезе
1
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 22:45
Болонья
1 : 3
Удинезе
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 22:45
Болонья
1
Удинезе
3

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