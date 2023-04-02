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|Главный тренер
|
Синиша Михайлович
|Главный тренер
|
Лука Готти
|мин
|
22
Барди
Франческо Барди
|
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
|
4
Бонифази
Кевин Бонифази
|
66
Амей
Уиздом Амей
|
2
Бинкс
Луис Бинкс
|
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
|
20
Эбишер
Михел Эбишер
|
30
Схаутен
Йерди Схаутен
|
8
Домингес
Николас Домингес
|
99
Барроу
Муса Барроу
|
76
A. Raimondo
A. Raimondo
|Запасные
|
12
Молла
Марко Молла
-
|
23
Багнолини
Никола Багнолини
-
|
3
Хики
Аарон Хики
-
|
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
|
6
Теате
Артур Теате
-
|
31
Стиванелло
Риккардо Стиванелло
-
|
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
|
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
-
|
9
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
|
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
|
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
-
|
82
Kacper Urbański
Kacper Urbański
-
|Главный тренер
|
Синиша Михайлович
|мин
|
20
Паделли
Даниэле Паделли
|
13
Удогие
Ийенома Удогие
|
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
|
50
Бекао
Родриго Бекао
|
2
Перес
Нехуэн Перес
|
16
Молина
Науэль Молина
|
10
Деулофеу
Жерар Деулофеу
|
11
Уолес
Уолес
|
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
|
37
Перейра
Роберто Перейра
|
30
Несторовски
Илия Несторовски
|Запасные
|
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
|
4
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
|
22
Мари
Пабло Мари
-
|
28
Бенкович
Филип Бенкович
-
|
93
Соппи
Брандон Соппи
-
|
8
Яяло
Мато Яяло
-
|
5
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
|
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
-
|
24
Самарджич
Лазар Самарджич
-
|
25
Балларини
Марко Балларини
-
|Главный тренер
|
Лука Готти