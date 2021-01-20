Миранчук дебютировал в старте «Аталанты» в Серии А: 58 минут, 18 пасов, 0 ударов в створ

Матч с «Удинезе» стал дебютным для Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в Серии А (до этого он девять раз вышел на замену и даже забил гол).

Что сделал Миранчук в этом матче:

Сыграл 58 минут.

Два раза ударил по воротам «Удинезе». Ни один удар не полетел в створ.

Отдал 29 передач. 18 были точными.

Его заменил Йосип Иличич. «Аталанта» в этой встрече сыграла вничью – 1:1. Единственный ее гол забил Луис Муриэль, но Миранчук в нем не поучаствовал.