Алексей Миранчук
Серия А
Футбол
Йосип Иличич
Аталанта
Удинезе
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#Алексей Миранчук #Футбол #Аталанта #Серия А #Йосип Иличич #Удинезе

Миранчук дебютировал в старте «Аталанты» в Серии А: 58 минут, 18 пасов, 0 ударов в створ

3 часа назад

Матч с «Удинезе» стал дебютным для Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в Серии А (до этого он девять раз вышел на замену и даже забил гол).

Что сделал Миранчук в этом матче:

  • Сыграл 58 минут.
  • Два раза ударил по воротам «Удинезе». Ни один удар не полетел в створ.
  • Отдал 29 передач. 18 были точными.

Его заменил Йосип Иличич. «Аталанта» в этой встрече сыграла вничью – 1:1. Единственный ее гол забил Луис Муриэль, но Миранчук в нем не поучаствовал.

Матч завершен
Удинезе
Удине
Перейра 1
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Муриэль 44
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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