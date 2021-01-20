Алексей Миранчук
Серия А
Футбол
Йосип Иличич
Аталанта
Удинезе
Миранчук дебютировал в старте «Аталанты» в Серии А: 58 минут, 18 пасов, 0 ударов в створ
3 часа назад
Матч с «Удинезе» стал дебютным для Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в Серии А (до этого он девять раз вышел на замену и даже забил гол).
Что сделал Миранчук в этом матче:
- Сыграл 58 минут.
- Два раза ударил по воротам «Удинезе». Ни один удар не полетел в створ.
- Отдал 29 передач. 18 были точными.
Его заменил Йосип Иличич. «Аталанта» в этой встрече сыграла вничью – 1:1. Единственный ее гол забил Луис Муриэль, но Миранчук в нем не поучаствовал.
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