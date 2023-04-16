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|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|Главный тренер
|
Лука Готти
|мин
|
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
|
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
|
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
|
23
Манчини
Джанлука Манчини
|
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
|
4
Кристанте
Бриан Кристанте
|
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
|
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
|
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
|
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
|
59
Залевски
Никола Залевски
|Запасные
|
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
|
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
-
|
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
|
5
Винья
Матиас Винья
-
|
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
-
|
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
|
17
Верету
Жордан Верету
-
|
52
Бове
Эдоардо Бове
-
|
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
|
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
-
|
11
Перес
Карлес Перес
-
|
64
Афена-Гьян
Феликс Афена-Гьян
-
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|мин
|
20
Паделли
Даниэле Паделли
|
13
Удогие
Ийенома Удогие
|
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
|
50
Бекао
Родриго Бекао
|
2
Перес
Нехуэн Перес
|
16
Молина
Науэль Молина
|
10
Деулофеу
Жерар Деулофеу
|
11
Уолес
Уолес
|
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
|
37
Перейра
Роберто Перейра
|
30
Несторовски
Илия Несторовски
|Запасные
|
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
|
4
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
|
22
Мари
Пабло Мари
-
|
28
Бенкович
Филип Бенкович
-
|
93
Соппи
Брандон Соппи
-
|
8
Яяло
Мато Яяло
-
|
5
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
|
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
-
|
24
Самарджич
Лазар Самарджич
-
|
25
Балларини
Марко Балларини
-
|Главный тренер
|
Лука Готти