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|Главный тренер
|
Лука Готти
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|мин
|
20
Паделли
Даниэле Паделли
|
13
Удогие
Ийенома Удогие
|
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
|
50
Бекао
Родриго Бекао
|
2
Перес
Нехуэн Перес
|
16
Молина
Науэль Молина
|
10
Деулофеу
Жерар Деулофеу
|
11
Уолес
Уолес
|
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
|
37
Перейра
Роберто Перейра
|
30
Несторовски
Илия Несторовски
|Запасные
|
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
|
4
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
|
22
Мари
Пабло Мари
-
|
28
Бенкович
Филип Бенкович
-
|
93
Соппи
Брандон Соппи
-
|
8
Яяло
Мато Яяло
-
|
5
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
|
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
-
|
24
Самарджич
Лазар Самарджич
-
|
25
Балларини
Марко Балларини
-
|Главный тренер
|
Лука Готти
|мин
|
47
Консильи
Андреа Консильи
|
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
|
5
Айхан
Каан Айхан
|
31
Феррари
Джанмарко Феррари
|
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
|
8
Лопес
Максим Лопес
|
16
Фраттези
Давиде Фраттези
|
97
Энрике
Матеус Энрике
|
25
Берарди
Доменико Берарди
|
18
Распадори
Джакомо Распадори
|
91
Скамакка
Джанлука Скамакка
|Запасные
|
24
Саталино
Джакомо Саталино
-
|
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
|
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
|
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
-
|
6
Рожерио
Рожерио
-
|
44
Руан
Руан
-
|
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
|
23
Траоре
Хамед Траоре
-
|
92
Дефрель
Грегор Дефрель
-
|
10
Джуричич
Филип Джуричич
-
|
11
Черво
Риккардо Черво
-
|
15
Сейде
Эмиль Сейде
-
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи