Удинезе - Сассуоло: 12 февраля 2023 смотреть онлайн
Удинезе
Удине
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Удинезе - Сассуоло: 12 февраля 2023 смотреть онлайн

Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 22 тур

Серия А,

Италия
12 февр. 2023, -:- МСК
12.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:00
Сассуоло
1
Удинезе
1
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
Удинезе
3 : 2
Сассуоло
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
Удинезе
3
Сассуоло
2
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:00
Удинезе
2
Сассуоло
0
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 22:45
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 22:45
Сассуоло
0
Удинезе
0
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 21:45
Сассуоло
0 : 1
Удинезе
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 21:45
Сассуоло
0
Удинезе
1
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 14:30
Удинезе
3 : 0
Сассуоло
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 14:30
Удинезе
3
Сассуоло
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Удинезе
1 : 1
Сассуоло
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Удинезе
1
Сассуоло
1
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:00
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:00
Сассуоло
0
Удинезе
0
17.03.2018 17 марта 2018 сб 20:00
Удинезе
1 : 2
Сассуоло
17.03.2018 17 марта 2018 сб 20:00
Удинезе
1
Сассуоло
2
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Сассуоло
0 : 1
Удинезе
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Сассуоло
0
Удинезе
1
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Сассуоло
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Удинезе
1
Сассуоло
2
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сассуоло
1 : 0
Удинезе
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сассуоло
1
Удинезе
0
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Сассуоло
1
Удинезе
1
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Сассуоло
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
0
Сассуоло
0
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Удинезе
0 : 1
Сассуоло
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Удинезе
0
Сассуоло
1
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 20:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 20:00
Сассуоло
1
Удинезе
1
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Сассуоло
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Удинезе
1
Сассуоло
0
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Сассуоло
1 : 2
Удинезе
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Сассуоло
1
Удинезе
2

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