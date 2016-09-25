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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 34
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
25 сент. 2016, 16:00 МСК
25.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
22
Маццителли
Лука Маццителли
66
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
64
11
Дефрель
Грегор Дефрель
34'
34'
80
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
26
Терранова
Эмануэле Терранова
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
55
Летшерт
Тимо Летшерт
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Риччи
Федерико Риччи
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
33
Коне
Панайотис Коне
90
30
Фелипе
Фелипе
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
26
Кумс
Свен Кумс
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
39
14
Янкто
Якуб Янкто
90
77
Теро
Сирил Теро
75
11
Пеньяранда
Адальберто Пеньяранда
61
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
7
Армеро
Пабло Армеро
2
Ваге
Молла Ваге
20
Лоди
Франческо Лоди
6
Фофана
Секо Фофана
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
9
Сапата
Дуван Сапата
18
Перица
Стипе Перица
98
Арменакас
Панайотис Арменакас