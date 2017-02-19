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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Фофана 7
1:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 70
Дефрель 79
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
19 февр. 2017, 17:00 МСК
19.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
6
Фофана
Секо Фофана
7'
7'
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
81
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
84
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
60
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
Запасные
25
Перисан
Самуэле Перисан
22
Скуффет
Симоне Скуффет
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
34
Силва
Габриэль Силва
26
Кумс
Свен Кумс
14
Янкто
Якуб Янкто
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
32
Дункан
Альфред Дункан
66
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
21
Аквилани
Альберто Аквилани
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
16
Политано
Маттео Политано
90
10
Матри
Алессандро Матри
83
25
Берарди
Доменико Берарди
89
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
7
Миссироли
Симоне Миссироли
27
Риччи
Федерико Риччи
22
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
11
Дефрель
Грегор Дефрель
70', 79'