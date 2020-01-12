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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Окака-Чука 14
Сема 68
де Пауль 90
3:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
12 янв. 2020, 14:30 МСК
12.01.2020, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90'
90'
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
12
Сема
Кен Сема
68'
68'
90
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
14'
14'
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
4
Опоку
Николас Опоку
8
Яяло
Мато Яяло
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
6
Рожерио
Рожерио
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
7
Бога
Жереми Бога
90
23
Траоре
Хамед Траоре
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
36
Маццителли
Лука Маццителли