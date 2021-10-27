Ювентус
Серия А
Сассуоло
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#Ювентус #Серия А #Сассуоло

«Ювентус» пропустил от «Сассуоло» на 90+5 минуте. Так случилось его первое поражение за девять матчей

вчера, 21:30
Матч завершен
Ювентус
Турин
МакКенни 76
1:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Фраттези 44
Лопес 90
  • Последний раз «Ювентус» проигрывал во всех турнирах 11 сентября – от «Наполи» в Серии А.
  • Это третье поражение «Ювентуса» в Серии А в этом сезоне. Сейчас клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.
  • Последний раз «Ювентус» проигрывал «Сассуоло» в 2015 году. После этого – серия из 11 матчей без поражений в очных играх.
  • После 10 туров «Ювентус» пропустил 13 голов. Это худший показатель на данном этапе с сезона-1992/93 – тогда было 12 голов.

Турнирная таблица Серии А

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Источник:
Гол
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