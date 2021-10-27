Ювентус
Серия А
Сассуоло
«Ювентус» пропустил от «Сассуоло» на 90+5 минуте. Так случилось его первое поражение за девять матчей
вчера, 21:30
- Последний раз «Ювентус» проигрывал во всех турнирах 11 сентября – от «Наполи» в Серии А.
- Это третье поражение «Ювентуса» в Серии А в этом сезоне. Сейчас клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.
- Последний раз «Ювентус» проигрывал «Сассуоло» в 2015 году. После этого – серия из 11 матчей без поражений в очных играх.
- После 10 туров «Ювентус» пропустил 13 голов. Это худший показатель на данном этапе с сезона-1992/93 – тогда было 12 голов.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые