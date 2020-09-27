Франческо Капуто
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#Франческо Капуто #Футбол #Серия А #Сассуоло #Специя

Cудья отменил три гола одного игрока. Тот не растерялся и забил четвертый

27 сентября, 18:32
Илья Егоров

AFLO/Global Look Press

Франческо Капуто – одно из самых больших открытий прошлого сезона Серии А. Летом 2019-го он перешел в «Сассуоло» и сразу же стал важнейшей фигурой в новой команде. В прошлом сезоне он забил 21 мяч, забрался на четвертое место в списке бомбардиров Серии А и вполне логично получил первый вызов в сборную Италии.

На этот момент ему было 33 года.

В этом сезоне Капуто отыграл за «Сассуоло» два матча. В первом туре против «Кальяри» вышел в стартовом составе, но не забил.

Во втором туре в матче против «Специи» забил гол и отдал голевую. Но это не главное, ведь в этой игре арбитр отменил три его гола.

Эпизод №1 – Капуто играл по правилам, но в офсайде в момент передачи был Дефрель.

канал Серии А на ютубе

Эпизод №2 – Капуто нарушил правила в борьбе с Мартином Эрличем. Гол отменен.

паблик «Телеспорта» вк

Эпизод №3 – Уже сам Капуто был в офсайде. Отмеряли по плечу.

паблик «Телеспорта» вк

Правда, потом Капуто все же забил: по правилам, и гол засчитали.

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