Cудья отменил три гола одного игрока. Тот не растерялся и забил четвертый

Франческо Капуто – одно из самых больших открытий прошлого сезона Серии А. Летом 2019-го он перешел в «Сассуоло» и сразу же стал важнейшей фигурой в новой команде. В прошлом сезоне он забил 21 мяч, забрался на четвертое место в списке бомбардиров Серии А и вполне логично получил первый вызов в сборную Италии.

На этот момент ему было 33 года.

В этом сезоне Капуто отыграл за «Сассуоло» два матча. В первом туре против «Кальяри» вышел в стартовом составе, но не забил.

Во втором туре в матче против «Специи» забил гол и отдал голевую. Но это не главное, ведь в этой игре арбитр отменил три его гола.

Эпизод №1 – Капуто играл по правилам, но в офсайде в момент передачи был Дефрель.