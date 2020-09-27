Cудья отменил три гола одного игрока. Тот не растерялся и забил четвертый
Франческо Капуто – одно из самых больших открытий прошлого сезона Серии А. Летом 2019-го он перешел в «Сассуоло» и сразу же стал важнейшей фигурой в новой команде. В прошлом сезоне он забил 21 мяч, забрался на четвертое место в списке бомбардиров Серии А и вполне логично получил первый вызов в сборную Италии.
На этот момент ему было 33 года.
В этом сезоне Капуто отыграл за «Сассуоло» два матча. В первом туре против «Кальяри» вышел в стартовом составе, но не забил.
Во втором туре в матче против «Специи» забил гол и отдал голевую. Но это не главное, ведь в этой игре арбитр отменил три его гола.
Эпизод №1 – Капуто играл по правилам, но в офсайде в момент передачи был Дефрель.
Эпизод №2 – Капуто нарушил правила в борьбе с Мартином Эрличем. Гол отменен.
Эпизод №3 – Уже сам Капуто был в офсайде. Отмеряли по плечу.
Правда, потом Капуто все же забил: по правилам, и гол засчитали.