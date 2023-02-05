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|Главный тренер
|
Иван Юрич
|Главный тренер
|
Лука Готти
|мин
|
1
Бериша
Этрит Бериша
|
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
|
13
Родригес
Рикардо Родригес
|
6
Зима
Давид Зима
|
34
Эйна
Ола Эйна
|
14
Брекало
Йосип Брекало
|
22
Прат
Деннис Прат
|
10
Лукич
Саша Лукич
|
4
Побега
Томмазо Побега
|
28
Рикки
Самуэле Рикки
|
9
Белотти
Андреа Белотти
|Запасные
|
89
Джемелло
Лука Джемелло
-
|
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
|
26
Джиджи
Коффи Джиджи
-
|
5
Иццо
Армандо Иццо
-
|
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
|
77
Линетти
Карол Линетти
-
|
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
-
|
19
Санабрия
Антонио Санабрия
-
|
11
Пьяца
Марко Пьяца
-
|
20
Эдера
Симоне Эдера
-
|
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
|
23
Сек
Демба Сек
-
|Главный тренер
|
Иван Юрич
|мин
|
20
Паделли
Даниэле Паделли
|
13
Удогие
Ийенома Удогие
|
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
|
50
Бекао
Родриго Бекао
|
2
Перес
Нехуэн Перес
|
16
Молина
Науэль Молина
|
10
Деулофеу
Жерар Деулофеу
|
11
Уолес
Уолес
|
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
|
37
Перейра
Роберто Перейра
|
30
Несторовски
Илия Несторовски
|Запасные
|
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
|
4
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
|
22
Мари
Пабло Мари
-
|
28
Бенкович
Филип Бенкович
-
|
93
Соппи
Брандон Соппи
-
|
8
Яяло
Мато Яяло
-
|
5
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
|
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
-
|
24
Самарджич
Лазар Самарджич
-
|
25
Балларини
Марко Балларини
-
|Главный тренер
|
Лука Готти