Торино - Удинезе: 05 февраля 2023 смотреть онлайн
Торино
Турин
-:-

Торино - Удинезе: 05 февраля 2023 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 21 тур

Серия А,

Италия
5 февр. 2023, -:- МСК
5.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

06.02.2022 06 февр. 2022 вс 20:00
Удинезе
2 : 0
Торино
06.02.2022 06 февр. 2022 вс 20:00
Удинезе
2
Торино
0
22.11.2021 22 нояб. 2021 пн 22:45
Торино
2 : 1
Удинезе
22.11.2021 22 нояб. 2021 пн 22:45
Торино
2
Удинезе
1
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
Удинезе
0 : 1
Торино
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
Удинезе
0
Торино
1
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
Торино
2
Удинезе
3
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:45
Торино
1 : 0
Удинезе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:45
Торино
1
Удинезе
0
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Удинезе
1 : 0
Торино
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Удинезе
1
Торино
0
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Торино
1
Удинезе
0
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:00
Удинезе
1 : 1
Торино
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:00
Удинезе
1
Торино
1
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Торино
2 : 0
Удинезе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Торино
2
Удинезе
0
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Удинезе
2 : 3
Торино
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Удинезе
2
Торино
3
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 13:30
Торино
2 : 2
Удинезе
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 13:30
Торино
2
Удинезе
2
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 21:00
Удинезе
2 : 2
Торино
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 21:00
Удинезе
2
Торино
2
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:00
Удинезе
1
Торино
5
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
Торино
0 : 1
Удинезе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
Торино
0
Удинезе
1
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
Удинезе
3 : 2
Торино
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
Удинезе
3
Торино
2
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Торино
1 : 0
Удинезе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Торино
1
Удинезе
0
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
Торино
2 : 0
Удинезе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
Торино
2
Удинезе
0
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Удинезе
0 : 2
Торино
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Удинезе
0
Торино
2
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Торино
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
Удинезе
1
Торино
0
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:45
Торино
0 : 0
Удинезе
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:45
Торино
0
Удинезе
0

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