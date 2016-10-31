Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 60
Сапата 70
2:2
Матч завершен
Торино
Турин
Бенасси 15
Льяич 77
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
31 окт. 2016, 21:00 МСК
31.10.2016, 21:00 МСК
понедельник
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
14
Янкто
Якуб Янкто
74
30
Фелипе
Фелипе
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
26
Кумс
Свен Кумс
45
6
Фофана
Секо Фофана
90
77
Теро
Сирил Теро
60'
60'
90
9
Сапата
Дуван Сапата
70'
70'
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
45
Запасные
25
Перисан
Самуэле Перисан
22
Скуффет
Симоне Скуффет
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
3
Самир
Самир
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
99
Балич
Андрия Балич
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
Торино
мин
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
21
Харт
Джо Харт
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
81
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
45
15
Бенасси
Марко Бенасси
15'
15'
90
10
Льяич
Адем Льяич
77'
77'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
31
Бойе
Лукас Бойе
65
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
5
Бово
Чезаре Бово
93
Айети
Арлинд Айети
20
Вивес
Джузеппе Вивес
22
Оби
Жоэль Оби
14
Фальке
Яго Фальке
6
Аква
Африйе Аква
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
25
Лукич
Саша Лукич
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес