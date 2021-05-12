«Милан» забил 7 голов «Торино» в матче Серии А. Ребич сделал хет-трик за 12 минут

Благодаря этой победе «Милан» укрепился в зоне Лиги чемпионов, опережая на три очка идущий пятым «Ювентус».

«Милан» забил семь голов в матче лиги впервые за 25 лет.

«Торино» выпустил на игру нескольких резервистов. Он еще не обезопасил себя от вылета – идет на 16-м месте с игрой в запасе и четырьмя очками преимущества.

Таблица Серии А