Серия А
Милан
Торино
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«Милан» забил 7 голов «Торино» в матче Серии А. Ребич сделал хет-трик за 12 минут
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Благодаря этой победе «Милан» укрепился в зоне Лиги чемпионов, опережая на три очка идущий пятым «Ювентус».
«Милан» забил семь голов в матче лиги впервые за 25 лет.
«Торино» выпустил на игру нескольких резервистов. Он еще не обезопасил себя от вылета – идет на 16-м месте с игрой в запасе и четырьмя очками преимущества.
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