Серия А
Милан
Торино
#Серия А #Милан #Торино
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«Милан» забил 7 голов «Торино» в матче Серии А. Ребич сделал хет-трик за 12 минут

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Благодаря этой победе «Милан» укрепился в зоне Лиги чемпионов, опережая на три очка идущий пятым «Ювентус».

«Милан» забил семь голов в матче лиги впервые за 25 лет.

«Торино» выпустил на игру нескольких резервистов. Он еще не обезопасил себя от вылета – идет на 16-м месте с игрой в запасе и четырьмя очками преимущества.

Таблица Серии А

Матч завершен
Торино
Турин
0:7
Матч завершен
Милан
Милан
Эрнандес 19'
Кессье 26'
Диас 50'
Эрнандес 62'
Ребич 67'
Ребич 72'
Ребич 79'
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