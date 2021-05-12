Торино - Милан: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Торино
Турин
-:-

Торино - Милан: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Милан
Милан
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-

Прошлые матчи

12.01.2021 12 янв. 2021 вт 22:45
Милан
0(5) : 0(4)
Торино
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 22:45
Милан
0(5)
Торино
0(4)
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2
Торино
0
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
Милан
1
Торино
0
28.01.2020 28 янв. 2020 вт 22:45
Милан
4 : 2
Торино
28.01.2020 28 янв. 2020 вт 22:45
Милан
4
Торино
2
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
Торино
2 : 1
Милан
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
Торино
2
Милан
1
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:30
Торино
2 : 0
Милан
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:30
Торино
2
Милан
0
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 22:30
Милан
0 : 0
Торино
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 22:30
Милан
0
Торино
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Торино
1 : 1
Милан
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Торино
1
Милан
1
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Милан
0 : 0
Торино
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Милан
0
Торино
0
16.01.2017 16 янв. 2017 пн 22:45
Торино
2 : 2
Милан
16.01.2017 16 янв. 2017 пн 22:45
Торино
2
Милан
2
12.01.2017 12 янв. 2017 чт 23:00
Милан
2 : 1
Торино
12.01.2017 12 янв. 2017 чт 23:00
Милан
2
Торино
1
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:00
Милан
3 : 2
Торино
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:00
Милан
3
Торино
2
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:45
Милан
1 : 0
Торино
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:45
Милан
1
Торино
0
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:45
Торино
1 : 1
Милан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:45
Торино
1
Милан
1
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
Милан
3 : 0
Торино
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
Милан
3
Торино
0
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:45
Торино
1 : 1
Милан
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:45
Торино
1
Милан
1
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 22:45
Милан
1 : 1
Торино
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 22:45
Милан
1
Торино
1
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 21:45
Торино
2 : 2
Милан
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 21:45
Торино
2
Милан
2
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Милан
1 : 0
Торино
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Милан
1
Торино
0
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Торино
2 : 4
Милан
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Торино
2
Милан
4

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#Харри Магуайр
11 марта, 22:12
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#Златан Ибрагимович
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Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»
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03 марта, 15:00
Капитан «Торино» упал у штрафной и сам признался судье, что нарушения нет. Хотя горел 0:3 👏
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19 марта, 00:53
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