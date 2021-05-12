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Серия А
Торино VS Милан
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Торино - Милан: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Торино
Турин
-:-
Торино - Милан: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Милан
Милан
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-
Прошлые матчи
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
22:45
Милан
0(5) : 0(4)
Торино
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
22:45
Милан
0(5)
Торино
0(4)
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
Милан
2
Торино
0
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1
Торино
0
28.01.2020
28 янв. 2020
вт
22:45
Милан
4 : 2
Торино
28.01.2020
28 янв. 2020
вт
22:45
Милан
4
Торино
2
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Торино
2 : 1
Милан
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Торино
2
Милан
1
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:30
Торино
2 : 0
Милан
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:30
Торино
2
Милан
0
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
22:30
Милан
0 : 0
Торино
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
22:30
Милан
0
Торино
0
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Торино
1 : 1
Милан
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Торино
1
Милан
1
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Милан
0 : 0
Торино
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Милан
0
Торино
0
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
Торино
2 : 2
Милан
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
Торино
2
Милан
2
12.01.2017
12 янв. 2017
чт
23:00
Милан
2 : 1
Торино
12.01.2017
12 янв. 2017
чт
23:00
Милан
2
Торино
1
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:00
Милан
3 : 2
Торино
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:00
Милан
3
Торино
2
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:45
Милан
1 : 0
Торино
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:45
Милан
1
Торино
0
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:45
Торино
1 : 1
Милан
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:45
Торино
1
Милан
1
24.05.2015
24 мая 2015
вс
21:45
Милан
3 : 0
Торино
24.05.2015
24 мая 2015
вс
21:45
Милан
3
Торино
0
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
22:45
Торино
1 : 1
Милан
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
22:45
Торино
1
Милан
1
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
22:45
Милан
1 : 1
Торино
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
22:45
Милан
1
Торино
1
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
21:45
Торино
2 : 2
Милан
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
21:45
Торино
2
Милан
2
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Милан
1 : 0
Торино
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Милан
1
Торино
0
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Торино
2 : 4
Милан
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Торино
2
Милан
4
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