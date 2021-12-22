Интер
Серия А
Торино
У «Интера» семь побед подряд в Серии А. В последних шести встречах чемпионата клуб ни разу не пропустил
55 минут назад
Факты вокруг этой встречи:
- У «Интер» семь побед подряд в Серии А. В них он забил 20 мячей и пропустил два.
- В последних шести встречах чемпионата «Интер» ни разу не пропустил.
- «Интер» продлил победную серию в чемпионате до 11 матчей. В последний раз он проигрывал 16 октября во встрече с «Лацио» – 1:3.
- Гол в ворота «Торино» стал 104-м для «Интера» в 2021-м в Серии А. «Интер» вышел на пятое место по числу голов в чемпионате Италии за один календарный год.
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