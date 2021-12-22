Интер
Серия А
Торино
Поделиться:
Комментарии:
0
#Интер #Серия А #Торино

У «Интера» семь побед подряд в Серии А. В последних шести встречах чемпионата клуб ни разу не пропустил

55 минут назад

В 19-м туре Серии А «Интер» принимал на своем поле «Торино» и переиграл его со счетом 1:0. Таким был этот матч:

Матч завершен
Интер
Милан
Дюмфрис 30'
1:0
Матч завершен
Торино
Турин

Факты вокруг этой встречи:

  • У «Интер» семь побед подряд в Серии А. В них он забил 20 мячей и пропустил два.
  • В последних шести встречах чемпионата «Интер» ни разу не пропустил.
  • «Интер» продлил победную серию в чемпионате до 11 матчей. В последний раз он проигрывал 16 октября во встрече с «Лацио» – 1:3.
  • Гол в ворота «Торино» стал 104-м для «Интера» в 2021-м в Серии А. «Интер» вышел на пятое место по числу голов в чемпионате Италии за один календарный год.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
«Интер» сыграет в форме с QR-кодом, который ведет на песню фанатов. Так решили сами фанаты
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Интер
#Серия А
#Торино