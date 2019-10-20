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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Окака-Чука 42
1:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
20 окт. 2019, 16:00 МСК
20.10.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
90
3
Самир
Самир
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
4
Опоку
Николас Опоку
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
12
Сема
Кен Сема
90
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
42'
42'
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
50
Бекао
Родриго Бекао
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
6
Фофана
Секо Фофана
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
4
Лянко
Лянко
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Верди
Симоне Верди
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
14
Бонифази
Кевин Бонифази
36
Бремер
Бремер
10
Фальке
Яго Фальке
23
Мейте
Суалихо Мейте
11
Дзадза
Симоне Дзадза
22
Миллико
Винченцо Миллико