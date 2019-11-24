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#Серия А #Аталанта #Футбол #Ювентус #Милан #Наполи #Интер #Торино

Видели, что футболисты Серии А выходят с красными полосками на щеках? Так они борются против женского насилия

24 ноября 2019, 01:13

Матч «Ювентуса» и «Аталанты» закончился не только волевой победой «Юве» и дублем Гонсало Игуаина. На эту встречу игроки вышли с красными линиями на щеках. Это было сделано в знак поддержки против женского насилия.

ZUMAPRESS/Global Look Press

imago-images.de/Global Look Press

«Ювентус»

В матче «Интера» и «Торино» футболисты тоже вышли с красными полосками.

В матче «Милана» и «Наполи» – такая же тема.

Серия А в своем инстаграме тоже продвигает эту акцию.

Красная полоска на лицах – отличительный знак, выдвинутый руководством Серии А и обозначающий красную карточку, показанную насилию.

«Это правильный шаг. В мире не должно быть насилия. А через футбол мы должны продвигать этот тезис», – говорил президент «Лацио» Клаудио Лотито.

Глава Серии А Луиджи Де Серво подтверждал слова коллеги: «Мы должны бороться с этим. Футбол должен учить к уважению ко всем: женщинам, детям, мужчинам, старикам. Мы все равны».

Серия А отмечает, что все команды безоговорочно приняли акцию и каждый год с удовольствием учавствуют в ней. После ее введения легендарный вратарь «Интера» Франческо Тольдо говорил: «Мы должны бороться с этим явлением. Дети увидят красные полоски, спросят у нас, и тогда мы им объясним, против чего сражаемся».

 

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