Видели, что футболисты Серии А выходят с красными полосками на щеках? Так они борются против женского насилия
Матч «Ювентуса» и «Аталанты» закончился не только волевой победой «Юве» и дублем Гонсало Игуаина. На эту встречу игроки вышли с красными линиями на щеках. Это было сделано в знак поддержки против женского насилия.
В матче «Интера» и «Торино» футболисты тоже вышли с красными полосками.
В матче «Милана» и «Наполи» – такая же тема.
Серия А в своем инстаграме тоже продвигает эту акцию.
Красная полоска на лицах – отличительный знак, выдвинутый руководством Серии А и обозначающий красную карточку, показанную насилию.
«Это правильный шаг. В мире не должно быть насилия. А через футбол мы должны продвигать этот тезис», – говорил президент «Лацио» Клаудио Лотито.
Глава Серии А Луиджи Де Серво подтверждал слова коллеги: «Мы должны бороться с этим. Футбол должен учить к уважению ко всем: женщинам, детям, мужчинам, старикам. Мы все равны».
Серия А отмечает, что все команды безоговорочно приняли акцию и каждый год с удовольствием учавствуют в ней. После ее введения легендарный вратарь «Интера» Франческо Тольдо говорил: «Мы должны бороться с этим явлением. Дети увидят красные полоски, спросят у нас, и тогда мы им объясним, против чего сражаемся».