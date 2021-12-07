Аллер повторил рекорд Роналду, забив во всех матчах группового этапа. Это его дебютный сезон в турнире

«Аякс» играет со «Спортингом» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Единственный пока гол забил Себастьян Аллер.

Для него это десятый гол в этом сезоне ЛЧ. Он забивал в каждом матче группового этапа – до него это удавалось только Криштиану Роналду в сезоне-2017/18.

⚽⚽⚽⚽⚽ «Спортинг»

⚽⚽⚽ «Бешикташ»

⚽⚽ «Боруссия Д»

Роналду на момент рекорда уже регулярно выступал в Лиге чемпионов и побеждал в ней. Для Аллера же текущий сезон – первый в Лиге чемпионов. На момент написания новости он забил больше, чем 21 команда группового этапа.