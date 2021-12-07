Себастьян Аллер
Лига чемпионов
Криштиану Роналду
Аякс
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#Себастьян Аллер #Лига чемпионов #Криштиану Роналду #Аякс

Аллер повторил рекорд Роналду, забив во всех матчах группового этапа. Это его дебютный сезон в турнире

18 минут назад

Себастьян Аллер

твиттер УЕФА

«Аякс» играет со «Спортингом» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Единственный пока гол забил Себастьян Аллер.

Для него это десятый гол в этом сезоне ЛЧ. Он забивал в каждом матче группового этапа – до него это удавалось только Криштиану Роналду в сезоне-2017/18.

⚽⚽⚽⚽⚽ «Спортинг»

⚽⚽⚽ «Бешикташ»

⚽⚽ «Боруссия Д»

Роналду на момент рекорда уже регулярно выступал в Лиге чемпионов и побеждал в ней. Для Аллера же текущий сезон – первый в Лиге чемпионов. На момент написания новости он забил больше, чем 21 команда группового этапа.

  • Аллеру 27 лет. Он выступает за «Аякс» с января 2021 года.
  • Всего в текущем сезоне у него 21 игра, 18 голов и шесть ассистов.

  

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Источник:
твиттер УЕФА
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