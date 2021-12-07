Себастьян Аллер
Лига чемпионов
Криштиану Роналду
Аякс
Аллер повторил рекорд Роналду, забив во всех матчах группового этапа. Это его дебютный сезон в турнире
18 минут назад
«Аякс» играет со «Спортингом» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Единственный пока гол забил Себастьян Аллер.
Для него это десятый гол в этом сезоне ЛЧ. Он забивал в каждом матче группового этапа – до него это удавалось только Криштиану Роналду в сезоне-2017/18.
⚽⚽⚽⚽⚽ «Спортинг»
⚽⚽⚽ «Бешикташ»
⚽⚽ «Боруссия Д»
Роналду на момент рекорда уже регулярно выступал в Лиге чемпионов и побеждал в ней. Для Аллера же текущий сезон – первый в Лиге чемпионов. На момент написания новости он забил больше, чем 21 команда группового этапа.
- Аллеру 27 лет. Он выступает за «Аякс» с января 2021 года.
- Всего в текущем сезоне у него 21 игра, 18 голов и шесть ассистов.
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