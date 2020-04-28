Футбол
Саудовские шейхи, ошибки Голландии, проблемы Бартомеу – слушайте об этом в новом подкасте
28 апреля, 20:27
Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артeм Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшнeвым и автором сайта «Гол» Валерой Полевиковым в условиях самоизоляции разбираются с основными проблемами недели: почему англичане не хотят отдавать «Ньюкасл» Саудовской Аравии, как голландцы пошли против здравого смысла, до чего довел «Барселону» и самого себя президент Бартомеу.
Подкаст выходит при поддержке спортивных изданий «ГОЛ», «Бомбардир» и компании Simple Sport.
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