Футбол
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Саудовские шейхи, ошибки Голландии, проблемы Бартомеу – слушайте об этом в новом подкасте

28 апреля, 20:27

Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артeм Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшнeвым и автором сайта «Гол» Валерой Полевиковым в условиях самоизоляции разбираются с основными проблемами недели: почему англичане не хотят отдавать «Ньюкасл» Саудовской Аравии, как голландцы пошли против здравого смысла, до чего довел «Барселону» и самого себя президент Бартомеу.

Подкаст выходит при поддержке спортивных изданий «ГОЛ», «Бомбардир» и компании Simple Sport.

Выпуск на ютубе:

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Что мы об этом писали
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
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