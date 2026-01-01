Максим Шнапцев

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Футбол
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
#Чертаново
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Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
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