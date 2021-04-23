УЕФА перенес в Петербург из Дублина три дополнительных матча Евро-2020. Всего город примет семь игр
Информация официальная, о ней объявил УЕФА после заседания исполкома. Перенос связан с исключением Дублина и Бильбао из списка городов-хозяев Евро-2020. Итоги заседания:
- Дублин. Три игры групповой стадии перенесли в Петербург. Одну игру 1/8 финала – в Лондон.
- Бильбао. Все четыре игры перенесли в Севилью.
- Мюнхен. Город подтвердил, что примет минимум по 14,5 тысячи болельщиков на матчах. Поэтому УЕФА оставил его в списке городов-хозяев.
УЕФА добивался от организаторов Евро гарантий, что на стадионы допустят болельщиков. Он дал городам отсрочку до 23 апреля и требовал прояснить ситуацию с фанатами. Бильбао и Дублин не предоставили гарантий из-за эпидемиологической обстановки. Мюнхен в день заседания исполкома пообещал УЕФА допуск болельщиков.
Остальные девять городов остались без изменений. Петербург в марте утвердил заполняемость стадионов на 50%. Оргкомитет допускает, что ее увеличат – это зависит от ситуации с коронавирусом. Изначально там планировали четыре игры, теперь к ним добавились еще три матча.
Чемпионат Европы по футболу планировался на лето 2020 года, но из-за пандемии его перенесли на год. Теперь турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го.