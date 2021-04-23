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#Евро-2020 #Футбол #коронавирус #УЕФА

УЕФА перенес в Петербург из Дублина три дополнительных матча Евро-2020. Всего город примет семь игр

вчера, 14:09

Информация официальная, о ней объявил УЕФА после заседания исполкома. Перенос связан с исключением Дублина и Бильбао из списка городов-хозяев Евро-2020. Итоги заседания:

  • Дублин. Три игры групповой стадии перенесли в Петербург. Одну игру 1/8 финала – в Лондон.
  • Бильбао. Все четыре игры перенесли в Севилью.
  • Мюнхен. Город подтвердил, что примет минимум по 14,5 тысячи болельщиков на матчах. Поэтому УЕФА оставил его в списке городов-хозяев.

Обновленное расписание матчей в Петербурге

твиттер Евро-2020 в Петербурге

УЕФА добивался от организаторов Евро гарантий, что на стадионы допустят болельщиков. Он дал городам отсрочку до 23 апреля и требовал прояснить ситуацию с фанатами. Бильбао и Дублин не предоставили гарантий из-за эпидемиологической обстановки. Мюнхен в день заседания исполкома пообещал УЕФА допуск болельщиков.

Остальные девять городов остались без изменений. Петербург в марте утвердил заполняемость стадионов на 50%. Оргкомитет допускает, что ее увеличат – это зависит от ситуации с коронавирусом. Изначально там планировали четыре игры, теперь к ним добавились еще три матча.

Чемпионат Европы по футболу планировался на лето 2020 года, но из-за пандемии его перенесли на год. Теперь турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. 

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Источник:
сайт УЕФА
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