Евро-2020
Футбол
Санкт-Петербург
Оргкомитет утвердил заполняемость трибун во время Евро в Петербурге на 50%
час назад
- Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге утвердил правила допуска болельщиков на игры. Пока речь идет о заполняемости «Газпром Арены» на 50%.
- Такую цифру назвали «базовым сценарием». Ее еще могут увеличить.
- Теперь решение Оргкомитета должен утвердить исполком УЕФА. Его рассмотрят 19 апреля.
Чемпионат Европы по футболы планировался на лето 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Турнир пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021-го. В Петербурге запланированы четыре игры: три матча групповой стадии и один – четвертьфинала.
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