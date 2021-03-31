Оргкомитет утвердил заполняемость трибун во время Евро в Петербурге на 50%

Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге утвердил правила допуска болельщиков на игры. Пока речь идет о заполняемости «Газпром Арены» на 50%.

Такую цифру назвали «базовым сценарием». Ее еще могут увеличить.

Теперь решение Оргкомитета должен утвердить исполком УЕФА. Его рассмотрят 19 апреля.

Чемпионат Европы по футболы планировался на лето 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Турнир пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021-го. В Петербурге запланированы четыре игры: три матча групповой стадии и один – четвертьфинала.