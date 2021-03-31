Евро-2020
Футбол
Санкт-Петербург
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Футбол #Санкт-Петербург

Оргкомитет утвердил заполняемость трибун во время Евро в Петербурге на 50%

час назад
  • Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге утвердил правила допуска болельщиков на игры. Пока речь идет о заполняемости «Газпром Арены» на 50%.
  • Такую цифру назвали «базовым сценарием». Ее еще могут увеличить.
  • Теперь решение Оргкомитета должен утвердить исполком УЕФА. Его рассмотрят 19 апреля.

Чемпионат Европы по футболы планировался на лето 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Турнир пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021-го. В Петербурге запланированы четыре игры: три матча групповой стадии и один – четвертьфинала.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
Еще по теме
Евро-2020: все группы и расписание в удобном формате
Евро-2020 в десятке стран придумал Платини. Теперь эта идея сама убила турнир
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Футбол
#Санкт-Петербург