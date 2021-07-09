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«Динамо» объявило о трансфере Фабиана Бальбуэна после его ухода из «Вест Хэма»
8 часов назад
Фабиан Бальбуэна перешел в «Динамо» свободным агентом. Контракт с ним подписан на четыре года.
- Бальбуэна 29 лет, он играет на позиции центрального защитника.
- Последние три сезона выступал за «Вест Хэм». Провел за него 62 игры и забил шесть голов. Ушел из клуба после окончания контракта.
- До этого играл в Латинской Америке, выступая за парагвайские «Серро Портеньо», «Рубио Нью», «Насьональ» и «Либертад», а потом – за бразильский «Коринтианс».
- На международном уровне играет за Парагвай.
Это второй иностранный защитник, перешедший в «Динамо» в межсезонье. В июне клуб объявил о трансфере Диего Лаксальта из «Милана».
«Динамо» завершило прошлый сезон РПЛ на седьмом месте и не сыграет в еврокубках.
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