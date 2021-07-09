«Динамо» объявило о трансфере Фабиана Бальбуэна после его ухода из «Вест Хэма»

Фабиан Бальбуэна перешел в «Динамо» свободным агентом. Контракт с ним подписан на четыре года.

Бальбуэна 29 лет, он играет на позиции центрального защитника.

Последние три сезона выступал за «Вест Хэм». Провел за него 62 игры и забил шесть голов. Ушел из клуба после окончания контракта.

До этого играл в Латинской Америке, выступая за парагвайские «Серро Портеньо», «Рубио Нью», «Насьональ» и «Либертад», а потом – за бразильский «Коринтианс».

На международном уровне играет за Парагвай.

Это второй иностранный защитник, перешедший в «Динамо» в межсезонье. В июне клуб объявил о трансфере Диего Лаксальта из «Милана».

«Динамо» завершило прошлый сезон РПЛ на седьмом месте и не сыграет в еврокубках.