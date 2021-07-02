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«Спартак» выкупил Мозеса у «Челси». Контракт подписан на два года
02 июля, 16:18
Виктор Мозес официально перешел из «Челси» в «Спартак», подписав контракт до 2023 года.
- Мозес находился в аренде в «Спартаке» с октября 2020 года. Он провел 20 игр, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.
- По условиям контракта с «Спартак» обязался выкупить Мозеса при попадании в топ-3 чемпионата России. Клуб финишировал вторым.
- Мозес был игроком «Челси» с 2012 года. С ним он выигрывал АПЛ, Кубок Англии и Лигу Европы. Шесть раз он уходил из «Челси» в аренду. Среди клубов, где он играл были «Ливерпуль»», «Фенербахче» и «Интер».
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