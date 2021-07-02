Виктор Мозес
РПЛ
АПЛ
трансферы
Спартак
Челси
Поделиться:
Комментарии:
0
#Виктор Мозес #РПЛ #Спартак #АПЛ #Челси #трансферы

«Спартак» выкупил Мозеса у «Челси». Контракт подписан на два года

02 июля, 16:18

Виктор Мозес

сайт «Спартака»

Виктор Мозес официально перешел из «Челси» в «Спартак», подписав контракт до 2023 года.

  • Мозес находился в аренде в «Спартаке» с октября 2020 года. Он провел 20 игр, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.
  • По условиям контракта с «Спартак» обязался выкупить Мозеса при попадании в топ-3 чемпионата России. Клуб финишировал вторым.
  • Мозес был игроком «Челси» с 2012 года. С ним он выигрывал АПЛ, Кубок Англии и Лигу Европы. Шесть раз он уходил из «Челси» в аренду. Среди клубов, где он играл были «Ливерпуль»»«Фенербахче» и «Интер».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Спартака»
Еще по теме
Почему Газизов ушел из «Спартака» так быстро? С кем он поругался? Причем тут поздний трансфер Мозеса?
Родителей маленького Мозеса убили религиозные активисты. Он уехал в Англию как беженец и жил в приемной семье
💓 Любите друг друга, как Конте – нигерийца Мозеса. Тащил его в «Челси», теперь забрал в «Интер»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Виктор Мозес
#РПЛ
#Спартак
#АПЛ
#Челси
#трансферы