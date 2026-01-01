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трансферы
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трансферы
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Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Даниила Хлусевича из «Арсенала». Он перейдет в клуб в январе
#Даниил Хлусевич
Футбол
Андрей Лунев станет игроком «Байера». Переход анонсировал его представитель
#Андрей Лунев
Футбол
«Динамо» объявило о трансфере Фабиана Бальбуэна после его ухода из «Вест Хэма»
#Фабиан Бальбуэна
Футбол
«Спартак» выкупил Мозеса у «Челси». Контракт подписан на два года
#Виктор Мозес
Футбол
Иван Новосельцев ушел из «Сочи» после двух сезонов в клубе
#Иван Новосельцев
Футбол
Чалханоглу стал игроком «Интера». Контракт подписан на три года
#Хакан Чалханоглу
Футбол
«Динамо» объявило о трансфере Диего Лаксальта из «Милана»
#Диего Лаксальт
Футбол
«Спартак» отдаст Гуса Тиля в аренду на второй сезон подряд. Теперь – в «Фейеноорд»
#Гус Тиль
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Серхио Агуэро
#Серхио Агуэро
Футбол
ЦСКА объявил о переходе Антона Заболотного
#Антон Заболотный
Футбол
«Милан» подтвердил уход Доннаруммы. Он играл за основу с 16 лет и провел в клубе шесть сезонов
#Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
Митрюшкин уйдет из «Фортуны», ни разу не сыграв за нее за сезон
#Антон Митрюшкин
Футбол
Заболотный перейдет в ЦСКА. Об этом объявил владелец «Сочи»
#Антон Заболотный
Футбол
Товен перейдет из «Марселя» в мексиканский «Тигрес», несмотря на интерес клубов из Европы
#Флориан Товен
Футбол
Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м
#Хави Мартинес
Футбол
39-летний Джибриль Сиссе во второй раз возобновил футбольную карьеру. Он сыграет за клуб четвертой лиги США
#Джибриль Сиссе
Футбол
Во Франции открылось трансферное окно
#Лига 1