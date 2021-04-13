39-летний Джибриль Сиссе во второй раз возобновил футбольную карьеру. Он сыграет за клуб четвертой лиги США

«Панатинаикос» из Чикаго объявил о подписании контракта с Джибрилем Сиссе. Условия соглашения и его сроки не раскрываются.

Сиссе 39 лет, в августе исполнится 40. Он начал взрослую карьеру в 1989 году во французском «Осере». После этого играл в «Ливерпуле», «Марселе», греческом «Панатинаикосе», «Кубани» – всего в 12 клубах, не считая последний трансфер.

Среди его достижений победа в Лиге чемпионов (2005 год), в Кубке Франции (2003), чемпионате Греции (2010), а также звание лучшего молодого футболиста Франции и дважды – лучшего бомбардира чемпионата Франции.

Сиссе дважды делал перерыв в карьере. В 2015-м после ухода из «Сен-Пьеруаз», выступающего в Премьер-лиге Раньюона, и в 2019-м после ухода из «Виченцы» из итальянской Серии С, за который он так и не сыграл ни одного матча.

Американский «Панатинаикос» играет в четвертом дивизионе США – Национальной премьер-лиге. Это молодой клуб, заявившийся в лигу в 2020-м году. Тогда же он сформировал мужскую команду, а за год до этого – академию.

На сайте клуба говорится, что это «греко-американская» команда, основанная болельщиками греческого «Панатинаикоса».