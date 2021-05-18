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#Антон Заболотный #РПЛ #ЦСКА #Сочи #трансферы

Заболотный перейдет в ЦСКА. Об этом объявил владелец «Сочи»

49 минут назад

Переход официальный, его подтвердил владелец «Сочи» Борис Ротенберг. Подробностей о новом контракте пока нет, ЦСКА еще не объявил о трансфере.

«Антон Заболотный ушел из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», – сказал Ротенберг.

Заболотный – воспитанник ЦСКА. Он был в системе клуба до 2012 года, но за основную команду в официальных матчах не играл.

Сейчас ему 29 лет. Два последних сезона он провел в «Сочи», где сыграл в 52 матчах (15 голов и 11 ассистов).

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Источник:
РИА «Новости»
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