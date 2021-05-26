«Милан» подтвердил уход Доннаруммы. Он играл за основу с 16 лет и провел в клубе шесть сезонов

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини объявил об уходе Джанлуиджи Доннарумы. Он сказал об этом во время стрима на клубном канале на твиче, расшифровку приводит Tuttomercatoweb.

«Джиджи был лидером и часто – капитаном. Людям трудно понять, что значит быть профессионалом, готовым сменить футболку. […] Мы должны уважать тех, кто так много отдал Милану и никогда не проявлял к нам неуважения. Пути разошлись, я могу только пожелать ему всего наилучшего».

Контракт Доннаруммы истекает этим летом. Инсайдер Джналука Ди Марцио писал, что «Милан» не продлил его из-за высоких требований по зарплате. Агент якобы запросил 12 миллионов евро в год вместо приложенных 7 миллионов.

Куда перейдет Доннарумма, неизвестно. AS писал, что агент предлагал игрока «Барселоне».

Доннарумме 22 года. Он дебютировал в «Милане» в 2015 году, когда ему было 16 лет. Он стал самым молодым вратарем в истории Серии А, вышедшим в старте. Через год он дебютировал в сборной Италии.

Всего Доннарумма провел 251 игру за «Милан», 88 из них – без пропущенных голов.