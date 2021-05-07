Товен перейдет из «Марселя» в мексиканский «Тигрес», несмотря на интерес клубов из Европы

Флорьяну Товену 28 лет. Он представляет сборную Франции, большую часть карьеры играл в «Марселе»: с 2013 по 2015 год и с 2017 по 2021-й.

Он провел 191 матч и забил 71 гол за клуб.

За границей выступал в «Ньюкасле» в течение одного сезона. В составе Франции побеждал на чемпионате мира в 2018 году.

Почему Товен согласился на трансфер в «Тигрес», неизвестно. Tuttomercatoweb писал об интересе к нему из «Милана». Английские СМИ – об интересе «Лестера» и «Кристал Пэлас».