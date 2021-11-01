Даниил Хлусевич
РПЛ
трансферы
Спартак
Арсенал Тула
Поделиться:
Комментарии:
0
#Даниил Хлусевич #РПЛ #Спартак #Арсенал Тула #трансферы

«Спартак» объявил о трансфере Даниила Хлусевича из «Арсенала». Он перейдет в клуб в январе

01 ноября, 12:15

сайт «Арсенала»

«Спартак» анонсировал переход на ближайшее трнасферное окно: Даниил Хлусевич перейдет из тульского «Арсенала». Действие контакта начнется 1 января 2022 года, он рассчитан до сезона-2025/26.

  • Хлусевичу 20 лет. До 2018 года он играл в чемпионате Крыма, после этого перешел в «Арсенал». Выступал в дубле и основе.
  • За три года провел 49 матчей за основу, забил семь голов и отдал пять ассистов.
  • «Спартак» назвал Хлусевича в пресс-релизе «универсальным хавбеком», способным сыграть на любом фланге или в центре.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Спартака»
Еще по теме
Вратарь «Спартака» Селихов сыграл второй раз за два года – и пропустил гол за шиворот на 90+5 минуте
«Спартак» проиграл эту «Игру в кальмара». Россия обсуждает 1:7 – крупнейшее поражение клуба в истории лиги
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Даниил Хлусевич
#РПЛ
#Спартак
#Арсенал Тула
#трансферы