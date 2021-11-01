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«Спартак» объявил о трансфере Даниила Хлусевича из «Арсенала». Он перейдет в клуб в январе
01 ноября, 12:15
«Спартак» анонсировал переход на ближайшее трнасферное окно: Даниил Хлусевич перейдет из тульского «Арсенала». Действие контакта начнется 1 января 2022 года, он рассчитан до сезона-2025/26.
- Хлусевичу 20 лет. До 2018 года он играл в чемпионате Крыма, после этого перешел в «Арсенал». Выступал в дубле и основе.
- За три года провел 49 матчей за основу, забил семь голов и отдал пять ассистов.
- «Спартак» назвал Хлусевича в пресс-релизе «универсальным хавбеком», способным сыграть на любом фланге или в центре.
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