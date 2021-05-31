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#Серхио Агуэро #Манчестер Сити #Примера #Барселона #трансферы

«Барселона» объявила о переходе Серхио Агуэро

час назад

твиттер «Барселоны»

Серхио Агуэро официально стал игроком «Барселоны». Контракт – до 2023 года, отступные – 100 миллионов евро.

  • О готовящемся трансфере стало известно из расписания клубного ТВ. Оно запланировало презентацию Агуэро на вечер 31 мая еще до официального объявления трансфера.
  • Когда анонс заметили пользователи соцсетей, он пропал из расписания. Неизвестно, была ли это ошибка пресс-службы – «Барселона» не комментировала это. 
  • Через несколько минут после удаления анонса на сайте вышел релиз о трансфере.

Предыдущим клубом Агуэро был «Манчестер Сити», где он играл с 2011 года. За это время он провел 390 игр, забил 260 голов и пять раз победил в АПЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Барселоны»
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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