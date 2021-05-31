Серхио Агуэро
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«Барселона» объявила о переходе Серхио Агуэро
час назад
Серхио Агуэро официально стал игроком «Барселоны». Контракт – до 2023 года, отступные – 100 миллионов евро.
- О готовящемся трансфере стало известно из расписания клубного ТВ. Оно запланировало презентацию Агуэро на вечер 31 мая еще до официального объявления трансфера.
- Когда анонс заметили пользователи соцсетей, он пропал из расписания. Неизвестно, была ли это ошибка пресс-службы – «Барселона» не комментировала это.
- Через несколько минут после удаления анонса на сайте вышел релиз о трансфере.
Предыдущим клубом Агуэро был «Манчестер Сити», где он играл с 2011 года. За это время он провел 390 игр, забил 260 голов и пять раз победил в АПЛ.
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