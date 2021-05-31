Антон Заболотный
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ЦСКА объявил о переходе Антона Заболотного
58 минут назад
Контракт подписан на три года. Антон Заболотный перешел в ЦСКА как свободный агент – он не продлил соглашение с «Сочи».
- Заболотный – воспитанник ЦСКА. Он находился в клубной системе до 2012 года, но за основную команду не играл.
- Ему 29 лет. В прошедшем сезоне он провел 30 игр за «Сочи», в которых забил десять голов и отдал пять ассистов.
- Вызван в расширенный состав сборной России на Евро-2020.
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