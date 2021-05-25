Антон Митрюшкин
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#Антон Митрюшкин #трансферы #Бундеслига 2

Митрюшкин уйдет из «Фортуны», ни разу не сыграв за нее за сезон

2 часа назад

Антон Митрюшкин

сайт «Фортуны»

Немецкая «Фортуна» не продлит контракт с Антоном Митрюшкиным. Летом он уйдет из команды, говорится на сайте клуба.

«Фортуна» играет во втором немецком дивизионе. Она подписала Митрюшкина в октябре 2020 года, но с тех пор он не сыграл за нее ни одного официального матча.

Куда перейдет Митрюшкин, неизвестно. Ему 25 лет, в России он находился в системе «Спартака» с 2009 по 2015 год и сыграл за основную команду в четырех матчах.

После этого ушел в швейцарский «Сьон», где провел 76 матчей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Фортуны»
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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