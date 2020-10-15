Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
Как Митрюшкин играл в Швейцарии
В 2016-м Антон Митрюшкин неожиданно перешел в «Сьон». Главные моменты из его карьеры в Швейцарии:
⚽️ Трофеев при Митрюшкине «Сьон» не выигрывал. Был лишь один выход в финал Кубка Швейцарии в 2017-м – но там с ними разобрался «Базель» (0:3).
🧮 Всего за основу «Сьона» Митрюшкин сыграл 76 матчей, в которых пропустил 127 мячей. Плюс еще 15 матчей за вторую команду.
🇷🇺 Застал Александра Кержакова в «Сьоне».
🧙 Митрюшкин дебютировал в «Сьоне» после нелепого случая. Второй вратарь Андрис Ванин отказался весной-2016 от скамейки в матче с «Лугано». Если до этого был вопрос по первому номеру среди вратарей, то с того момента Митрюшкин окончательно стал основным голкипером.
1️⃣ Два сезона подряд Митрюшкин был основным голкипером «Сьона». Оценка неоднозначная. С одной стороны, Митрюшкин часто играл, были слухи, что им интересуются команды из более сильных лиг (например, «РБ Лейпциг»).
С другой стороны, Митрюшкин часто пропускал, со «Сьоном» не добился никаких успехов.
💨 У Митрюшкина в Швейцарии был более-менее бодрый старт, который смазала серьезная травма. В ноябре-2017 он повредил колено. Сначала думали, что это растяжение связок и что он пролечится 2-3 месяца. В реальности же Митрюшкин восстанавливался 399 дней.
Здесь была проблема в хирурге. Президент «Сьона» обещал Митрюшкину, что швейцарский хирург быстро соберет гиалиновый хрящ и восстановит его за два месяца. Но Митрюшкин отправился в Рим, сделал там операцию, а через два месяца приехал на еще одну.
🔪 К игре Митрюшкин вернулся лишь в июле 2019 года: плохо влился в основу, потерял место и плюхнулся в запас.
💰 Коронавирус больно ударил по «Сьону»: клуб впал в финансовую кому и в одностороннем порядке расторг контракты восьми футболистов. Митрюшкин в этот список не попал, но ушел из «Сьона» спустя два месяца после событий.
Контракт Митрюшкина с клубом закончился 1 июля – стороны просто не продлили его.
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В «Монако» Митрюшкин не пошел из-за Ковача – он все еще свободный агент
В начале июля «Монако» позвало свободного агента Митрюшкина на просмотр. Тот тренировался две недели, сыграл за клуб в товарищеском матче против «Серкль Брюгге» (и не пропустил). Но до официального соглашения дело не добралось. Причина – новый тренер.
В «Монако» вместо Роберта Морено пришел Нико Ковач. Митрюшкин говорил:
«Должен был подписать полноценный контракт с «Монако», но руководство клуба решило сменить главного тренера. Нико Ковач хотел посмотреть на меня и решить – оставлять меня или нет.
Но у меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в «Монако». У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды. Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть «Монако», нужно двигаться дальше».
В начале октября Митрюшкин попал в символическую сборную свободных агентов от Transfermarkt. На это сразу же отреагировали фанаты «Ливерпуля» – писали в соцсетях, что руководство должно подписать Митрюшкина.
«Подпишите Митрюшкина».
«Наймите этого Митрюшкина».
«Антон Митрюшкин ищет новую команду. Он может стать хорошим резервным голкипером».
В спор даже подключили фанаты «Лидса»:
«Эй, «Лидс», как насчет молодого голкипера Антона Митрюшкина, который сейчас без команды».