Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся

Как Митрюшкин играл в Швейцарии

В 2016-м Антон Митрюшкин неожиданно перешел в «Сьон». Главные моменты из его карьеры в Швейцарии:

⚽️ Трофеев при Митрюшкине «Сьон» не выигрывал. Был лишь один выход в финал Кубка Швейцарии в 2017-м – но там с ними разобрался «Базель» (0:3).

🧮 Всего за основу «Сьона» Митрюшкин сыграл 76 матчей, в которых пропустил 127 мячей. Плюс еще 15 матчей за вторую команду.

🇷🇺 Застал Александра Кержакова в «Сьоне».

🧙 Митрюшкин дебютировал в «Сьоне» после нелепого случая. Второй вратарь Андрис Ванин отказался весной-2016 от скамейки в матче с «Лугано». Если до этого был вопрос по первому номеру среди вратарей, то с того момента Митрюшкин окончательно стал основным голкипером.

1️⃣ Два сезона подряд Митрюшкин был основным голкипером «Сьона». Оценка неоднозначная. С одной стороны, Митрюшкин часто играл, были слухи, что им интересуются команды из более сильных лиг (например, «РБ Лейпциг»).

С другой стороны, Митрюшкин часто пропускал, со «Сьоном» не добился никаких успехов.

💨 У Митрюшкина в Швейцарии был более-менее бодрый старт, который смазала серьезная травма. В ноябре-2017 он повредил колено. Сначала думали, что это растяжение связок и что он пролечится 2-3 месяца. В реальности же Митрюшкин восстанавливался 399 дней.

Здесь была проблема в хирурге. Президент «Сьона» обещал Митрюшкину, что швейцарский хирург быстро соберет гиалиновый хрящ и восстановит его за два месяца. Но Митрюшкин отправился в Рим, сделал там операцию, а через два месяца приехал на еще одну.