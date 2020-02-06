Никита Солодченко
Футбол
Никарагуа
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#Никита Солодченко #Футбол #Никарагуа

Первый русский футболист в Никарагуа. Раньше играл в Испании и фоткался с Кокориным

06.02.2020 12:57

Твиттер «Вальтер Ферретти»

В январе российский легионер Никита Солодченко был представлен в клубе «Депортиво Вальтер Ферретти» из Никарагуа.

1 февраля клуб сообщил, что теперь россиянин может полноценно играть. Так он сам отреагировал:

Кто такой Никита Солодченко:

• Ему 22 года, он – центральный полузащитник. Рост – 179 см, вес – 67 кг.

• Воспитанник краснодарского футбола, играл за «Кубань». Хотя в зарубежной прессе пишут, что он – выпускник «Краснодара».

• В маленькой и давно заброшенной группе «ВКонтакте» есть фотография Солодченко с Александром Кокориным:

Группа Fc Kuban 97 «ВКонтакте»

• Он играл в малоизвестных испанских клубах, названия которых вы вряд ли когда-то слышали – «Хове Эспаньол», «Вильена», «Хувентуд Прадо дел Рей». Причем располагаются они в маленьких испанских городах (в Прадо дел Рей вообще живет не более 6000 человек). Пишут, что также играл за «Марбелью» и «Аликанте».

• Судя по всему, в Испании он жил вместе со своей русской девушкой, которая переехала к нему (его и ее инстаграмы – закрыты, но на одном из сайтов девушка поделилась историей о переезде).

• Есть информация, что Солодченко получил испанский паспорт.

Теперь о том, куда вообще поехал российский футболист.

• Никарагуа – это государство в Центральной Америке, оно располагается между Коста-Рикой и Гондурасом. Там проживают примерно шесть миллионов человек – в два раза меньше, чем в одной Москве.

Скриншот с Google Maps

• У Никарагуа очень слабая сборная – она никогда не играла на ЧМ, а на кубки КОНКАКАФ отбиралась пять раз, проиграв там 17 из 18 матчей. В рейтинге ФИФА сборная Никарагуа сейчас на 150-м месте.

• В Никарагуа сразу несколько футбольных дивизионов, высший – Примера, ее создали еще в 1933 году. Абсолютное большинство титулов у клубов «Дирианген» (27) и «Реал Эстели» (16), а Солодченко играет за «Вальтер Ферретти», который четырежды был чемпионом.

• Сезон в календарном году поделен на Апертуру (матчи с августа по ноябрь) и Клаусуру (с января по май). В Примере играют 10 команд по двухкруговой системе. Первые две выходят в полуфинал плей-офф, следующие четыре образуют две пары и определяют еще двух полуфиналистов. Полуфиналы и финалы проводятся в два матча (дома и на выезде).

• «Вальтер Ферретти» располагается в Манагуа – это столица и главный город Никарагуа, в нем проживает миллион человек. Название клуба – в честь его создателя в 1984 году. Сначала клуб назывался ДГПС и считался полицейским – как спортивное представительство Сандинистской полиции. Играл в специальной лиге против различных министерств, а затем перешел в футбольную лигу Никарагуа. ДГПС был переименован в «Вальтер Ферретти», когда сам Ферретти погиб в автокатастрофе.

Солодченко стал первым россиянином в чемпионате Никарагуа. Месяц назад сайт futbolcentroamerica.com поприветствовал его приход заголовком: «Поднимаем тост с водкой!».

Скриншот с сайта futbolcentroamerica.com

В новом сезоне «Вальтер Ферретти» сыграл три матча – 2:2, 4:1 и 1:1. Дебют россиянина состоялся в победной игре – Солодченко заменил автора дубля за 15 минут до конца.

Все фото: Твиттер «Вальтер Ферретти»
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