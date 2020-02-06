Первый русский футболист в Никарагуа. Раньше играл в Испании и фоткался с Кокориным

• Он играл в малоизвестных испанских клубах, названия которых вы вряд ли когда-то слышали – «Хове Эспаньол», «Вильена», «Хувентуд Прадо дел Рей». Причем располагаются они в маленьких испанских городах (в Прадо дел Рей вообще живет не более 6000 человек). Пишут, что также играл за «Марбелью» и «Аликанте».

• Судя по всему, в Испании он жил вместе со своей русской девушкой, которая переехала к нему (его и ее инстаграмы – закрыты, но на одном из сайтов девушка поделилась историей о переезде).

• Есть информация, что Солодченко получил испанский паспорт.

Теперь о том, куда вообще поехал российский футболист.

• Никарагуа – это государство в Центральной Америке, оно располагается между Коста-Рикой и Гондурасом. Там проживают примерно шесть миллионов человек – в два раза меньше, чем в одной Москве.