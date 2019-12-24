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Лента
Матч-центр
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Лидс
Лидс
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Сайт
www.leedsunited.com/
Страна
Англия
Стадион
Элланд Роад
Тренер
Марсело Бьелса
М. Бьелса
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Видеть еврейские погромы, сбежать из нацистcкой Германии, 80 лет болеть за один клуб
#Лидс
24 декабря 2019, 14:32
Посмотрите, как звезда «Игры престолов» признается в любви тренеру «Лидса» 🌝
#Лидс
17 июля, 23:35
«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет! Как же круто 💛
#Лидс
17 июля, 23:13
«Лидс» специально пропустил гол от «Астон Виллы». Команду попросил Бьелса
#Марсело Бьелса
28 апреля 2019, 18:03